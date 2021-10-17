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"Siz Bize Gelemiyorsanız Biz Size Geliriz"

Habermetre - Haberler | Toplum

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlarımızın başvurularını adreslerinde alıyoruz.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlarımızın başvurularını adreslerinde alıyoruz.

Bu kapsamda bugüne kadar aldığımız başvuru sayısı 35 bine ulaştı.

?? Adreste Nüfus Hizmeti

"Siz bize gelemezseniz biz size geliriz"

?? ?? @TCNufus pic. twitter. com/NIJjeT3cUb

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 16, 2021

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