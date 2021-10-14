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Siyez buğdayında hasat bereketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siyez buğdayında hasat bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dağ ilçelerinin kalkınması maksadıyla yürüttüğü 'organik siyez buğdayı yetiştiriciliği Projesi'nde 20 ton siyez buğdayı hasadı yapıldı.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dağ ilçelerinin kalkınması maksadıyla yürüttüğü 'organik siyez buğdayı yetiştiriciliği Projesi'nde 20 ton siyez buğdayı hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Besaş ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın görevlendirdiği yetkili mühendis ekibiyle birlikte ilk etapta Keles ve Büyükorhan ilçelerinde 5 mahallede yapılan hasat sonrası çiftçilerden 20 tona yakın organik siyez buğdayı toplandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamış olduğu fiyat üzerinden kilogramı 3,75 TL'den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri yapıldı. Siyez, buğdayın atası olarak kabul edilmekte ve bazı kaynaklara göre 12 bin yıl önce kültüre alındığı sanılıyor. Türkiye'de yoğun olarak Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayına ilgi genetik yapısının bugüne kadar hiç değişmemiş olması nedeniyle giderek artıyor. Son yıllarda organik ürünlere olan ilginin artması, fonksiyonel gıda arayışları, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin olan eski buğdayları yeniden gündeme getirdi.

Hasat edilen 20 tona yakın siyez buğdayı, işlenerek BESAŞ tarafından Bursalıların sofralarında yer alacak. Glüten oranı düşük olan siyez buğdayı, modern buğdaya göre iki kat daha fazla A vitamini ihtiva ediyor. Daha fazla demir içeriyor ve genetik yapısında herhangi bir değişim olmadığı için de sağlık açısından bir risk taşımıyor. - BURSA

Siyez buğdayında hasat bereketi

Siyez buğdayında hasat bereketi

Siyez buğdayında hasat bereketi

Siyez buğdayında hasat bereketi

Siyez buğdayında hasat bereketi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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