Sivrihisar'ın Ortaklar Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşandığı iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Sivrihisar ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde su sorunu yaşandığına dair vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünün (ESKİ) sorumluluğundaki mahallede 60 gündür kullanma suyu bulunmadığı iddiasına ilişkin, vatandaşların mağduriyetinin acilen giderilmesi gerektiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin, defalarca kendilerine söz verildiği halde ESKİ'nin sorunlarını çözmediğini söylediğini aktaran Gücüyener, şunları kaydetti:

"ESKİ görevlilerinin artık telefonlarına dahi bakmadığını ifade ediyorlar. Köyün mevsimlik işçilerle 450'ye ulaşan nüfusu susuz. Arada bir gelen tankerin yetmesi de mümkün değil. Ortaklar köyünün içme ve kullanma suyunun tedariki Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ'nin görevi. Salgın döneminde, salgın hastalık döneminde suyun önemini defalarca dile getirdik. Temiz suya ulaşabilmek bu dönemde her zamankinden de önemli. Fakat sağlığımız için temiz suya ulaşma güçlüğü çekiyoruz. ESKİ ile ilgili sorunlara bu kez de Ortaklar Mahallesi'nin susuz bırakılması eklendi. 21. yüzyılda bu kabul edilemez. ESKİ bu sorunun çözümü hakkında bir açıklama yapacak mı? Ortaklar Mahallesi 2021 yılında susuz bırakmaya devam mı edecek?"