Sivrihisar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde park halindeki motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, Kaymaz Mahallesi'nde bir motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Evlerinde gözaltına alınan zanlılar H.D, Ö.D, Ö.Ç. ile E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.