Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Hazırlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de Yayımlandı

Bakanlığımızın hazırladığı yönetmelikle dernekler artık genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda yapabilecek. Bakanlığımıza bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdülüğünce hazırlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenleme ile birlikte Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesine olanak sağlandı. Yapılan düzenlemeye göre; Dernekler genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını, Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yeterlilik, güvenlik vb. konularda uygunluğu onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılabilecek. Sisteme giriş elektronik imza, mobil imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanılarak sağlanacak. Yurt Dışı Yardımlar Mülki İdare Amirliğine Bildirilecek Yurt dışına yapılacak nakdi yardımlar, 100. 000 Türk Lirasını veya 10. 000 avro veya eşiti dövizi aşması halinde bankalar, diğer finans kuruluşları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. aracılığıyla yapılabilecek. Finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımların finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilmesine olanak sağlandı. Ayrıca yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller vb kanıtlayıcı belgelerin faaliyet gerçekleştirildikten itibaren 90 gün içinde mülki idare amirliğine verilecek. Afet veya acil durumlarda yurt dışı yardım bildiriminin, afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilmesine imkan tanındı. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildiriminin tek seferde yapılabilecek. Yurt dışına yapılacak yardımların bildirimler oluşturulan yeni formlar ile gerçekleşecek. Gelir Tahsil Etme Yetkisi Genişletildi Derneklerin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra temsilcilerinin de yetki belgesi olmaksızın gelir tahsil edebilecek. Şehit ve Gazi kelimelerinin izne tabi kelimeler arasına alınmasına yönelik kanun da yapılan değişik yönetmelikte yer aldı. DERBİS Kullanımı Kolaylaştırıldı Vatandaşların İl Müdürlüklerine gelmeksizin kullanıcı şifresi alabilecek. Dernek Başkanı, yönetim kurulu kararıyla görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere derneğin idari ve mali işlemlerinden sorumlu kişilerine DERBİS şifresi verebilecek. Eğitim Almak Şartıyla Kamu Görevlileri Dernekleri Denetleyebilecek Dernekler Kanununda yapılan değişiklikle kamu görevlilerinin dernek denetiminde görevlendirilebilmesine imkan tanınmıştı. Bu değişiklikle çerçevesinde; sivil toplumla ilişkiler birimlerinde görev yapanlar hariç olmak üzere eğitim programı sonunda sertifika verilecek kamu görevlileri de denetim yapabilecek. Yine Dernekler Kanununda denetimlerde bilirkişilerin tespit edilmesi, bilirkişilik temel ilkeleri, görevlendirilmesi, raporları ve ücretine yönelik düzenlemeye yer verildi.

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