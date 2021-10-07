Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iş yerinden öğle molasına çıktığı sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç (32) yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iş yerinden öğle molasına çıktığı sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç (32) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi'nde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Kenan Kılıç'a, öğle molasına çıktığı sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kılıç, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | SİVEREK'TE, ZİRAAT MÜHENDİSİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:48:19. #1.12#