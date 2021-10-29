Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siverek'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Viranşehir karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan Mücahit Ç. idaresindeki 63 PA 628 plakalı otomobil, virajı alamayarak karşı yönden gelen Celal C. yönetimindeki 63 YE 626 plakalı kamyona yandan çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mücahit C. (23) ile birlikte otomobilde bulunan Muhammet Emin Ş.(20), Yusuf Ş. (29), Ali Ş. (23), İsrafil Ş. (36), Murat Ş. (43) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağrı yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Emin Ş.'nin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

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