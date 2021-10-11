SİVEREK'TE PARK VE YEŞİL ALANLAR YENİLENİYOR

Siverek Belediyesi tarafından ilçe genelinde atıl durumda bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri atıl durumda bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışması başlatırken ekipler bir yandan da çimlendirme yapıyor.

İlçe genelinde atıl durumda bulunan park ve yeşil alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak şunları kaydetti. "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatlarıyla ilçe genelinde tahrip olup atıl durumda bulunan park ve yeşil alanlarda çevre düzenleme, bakım ve onarım çalışmasının yanı sıra çimlendirme çalışmalarına başladık. Şuan 2 parkımızda çalışmalarımız tamamlanmış durumda, atıl durumda bulunan parklarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, parklarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın daha güzel ortamlarda vakit geçirmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. " dedi.

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