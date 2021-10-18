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SİVEREK'TE NAYLON YÜKLÜ TIR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hareket halindeyken alev alan naylon yüklü TIR, yandı.

DİYARBAKIR (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hareket halindeyken alev alan naylon yüklü TIR, yandı.

Siverek- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde, bugün sabah saatlerinde hareket halindeki Mızrap Y. yönetimindeki 27 BJE 84 plakalı naylon yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durumu fark eden Mızrap Y., itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

TIR'ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

SİVEREK'TE NAYLON YÜKLÜ TIR YANDI

SİVEREK'TE NAYLON YÜKLÜ TIR YANDI

SİVEREK'TE NAYLON YÜKLÜ TIR YANDI

SİVEREK'TE NAYLON YÜKLÜ TIR YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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