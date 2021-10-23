Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Osman B. yönetimindeki 56 AT 675 Plakalı Fiat araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek, devrildi. Araçta bulunan Necmettin B. Halime B. Osman B. Gülsüm G ve Nurullah G. Yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaza ağır yaralanan Necmettin Borak Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika haberi: Siverek'te kaza: 1 ölü 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri
Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

 Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

 Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı

Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Çarpmanın etkisiyle yolcular koltuklarından fırladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title