SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Mevlana Celalettin Rumi bulvarında meydana geldi. Garip Karaduman yönetimindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Leyla (25) ve Feride Yeşiltaş'a (51) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kişi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinse sevk ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Garip Karaduman ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

SİVEREK'TE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler