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Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

ADANA (İHA) - Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 5. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 11'e yükseltti. Ligde son olarak sahasında 16 Ağustos 2021'de Konyaspor'a 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Adana karşılaşmasıyla birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan elde etti.

Sivasspor, ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı. - SİVAS

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