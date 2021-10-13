Sivasspor'da Leke James sevinci - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Leke James sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da Leke James sevinci

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James, takımla beraber çalışmalara başladı.

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James, takımla beraber çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James takımla beraber çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Leke James'in idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Sivasspor'umuzda sakatlığı geçen Leke James, takımla birlikte çalışmalara başladı" notu eklendi. - SİVAS

Sivasspor'da Leke James sevinci

Sivasspor'da Leke James sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

 Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi

Mesut Özil herkesin merak ettiği soruyu sordu! Paylaştığı oylamaya katılım çığ gibi

 Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü

Kıyasıya rekabette zirve el değiştirdi! İşte Süper Lig'in en değerli kulübü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ali Babacan İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Serdar Aziz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor'da Leke James sevinci - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:04:57. #1.17#