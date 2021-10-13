SİVAS (Habermetre) - Başkanlığını Vali Salih Ayhan'ın yaptığı Sivas Hizmet Vakfı, bu yıl da Sivaslı öğrencilere burs imkanı sağlayacak.

Sivas Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile burs hakkında basın açıklaması yapan Vali Salih Ayhan, "Sivas Hizmet Vakfı olarak yaptığımız faaliyetlerimizin en anlamlılarından birisi, öğrencilerimizle ilgili çalışmalarımızdır. Öğrencilerimizin yanında olmak, onlara akademik ve sosyal çalışmalarında destek vermek, onlara gelecekleri için çıktıkları yolda yardımcı olmak vakfımızın amaçlarından biridir. Her konu da yatırım yapılabilir ancak insana ve eğitime yapılan katkı her şeyden daha öncelikli ve değerlidir" dedi.

Öğrencilerimiz, Gözbebeğimiz

Sivaslı gençlere ildeki hayırseverlerin sahip çıkacağına inandığını vurgulayan Vali Ayhan, "Geleceğimizi ve ülkemizi yarınlarını omuzlarında taşıyacak gençliğimiz, bu milletin istikbalidir. O nedenle öğrencilerimize yapılan her yardım, verilen her destek geleceğimize yapılan yatırım ve destektir. Bu çerçevede vakfımız olarak hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla "Tut Elimden Projesi", "Genç Mucitler Projesi" ve "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor Burs Projesi" ile öğrencilerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Sivas Hizmet Vakfı olarak önceki yıllarda başlatmış olduğumuz üniversite öğrencilerine yönelik 'Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor' burs projesine yönetim kurulumuzun kararıyla bu sene de devam edeceğiz. Çünkü öğrencilerimiz bizlerin gözbebeğidir" dedi.

Başvurular 13 Ekim'de Başladı

Öğrencilerin eğitim, barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarına her zaman yardımcı olduklarını hatırlatan Vali Ayhan, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz devletimizin tüm imkanlarıyla öğrencilerimizin barınmasından, öğrencilerimizin burs ve öğrenim kredisine kadar gerekli olan desteği vermektedir. Bütün bunlarla birlikte Sivas Hizmet Vakfı olarak önceki eğitim dönemlerinde yapmış olduğumuz ve salgın sürecinde aksatmadan sürdürdüğümüz gibi, bu sene de üniversite öğrencilerimize burs desteği vermeye devam edeceğiz. Gerekli şartları taşıyan evlatlarımız 2021-2022 burs dönemi için başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şartları Sivas Hizmet Vakfı'nın web sitesinden öğrenebileceklerdir. Burs başvuruları 13 Ekim 2021 Çarşamba günü başladı" diye konuştu.

Burs Ücretleri 200 TL Olacak

Üniversite okuyan, öncelikle ailesi Sivas'ta ikamet eden lisans öğrencilerinin, Sivas Hizmet Vakfı internet sitesi üzerinden burs başvuru formu dolduracak ve istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını yapacaklarını anımsatan Vali Ayhan, "İnternet üzerinden başvuru yapıp, siteye belgelerini yükleyen öğrencilerin araştırması ve değerlendirilmesi resmi verilere dayanılarak yapılacaktır. WEB sitesi üzerinden yüklenilen evrakların incelenmesinin ve durum değerlendirilmesinin ardından başvurusu uygun görülen öğrencilerimiz, internet sitesinden TC kimlik numaraları ile sonuçları öğreneceklerdir. Başvurusu uygun olan öğrenciler istenen evrakların asıllarını 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021 tarihinde il merkezinde ikamet edenler vakıf merkezine ilçelerimizde ikamet edenler ise kaymakamlık ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza elden teslim edeceklerdir. Yapılan son inceleme ve değerlendirme neticesinde başvuru yapan öğrencilerimiz TC kimlik numaraları ile yine vakıf sitesinden burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğreneceklerdir. Burslar 2021 Aralık ayından itibaren aylık 200 TL olacak şeklinde öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi.

Hayırseverleri Bağış Yapmaya Davet Ediyoruz

Öğrencilere verilen bursların bağış yapan hayırseverlerden karşılandığını hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Ne kadar çok bağış toplanabilirse o kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi öğrencimize burs verilecektir. Bu vesile ile 'Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor' diyerek eğitime duyarlı tüm Sivaslıları, imkanları doğrultusunda hiç değilse bir öğrenciye burs verecek ölçüde gençlerimize katkı sağlamaya, hayalleri uğruna çıktıkları yolculukta onlara destek olmaya davet ediyoruz. Bugüne kadar öğrencilerimize burs sağlayan değerli hayırseverlere ve kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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