Sivaslı Üretken Kadın Kooperatiflerimiz Antalya'da

ANTALYA (Habermetre) - Sivas Valiliğinin destekleriyle, ilimiz merkez ve ilçelerde sayıları artan, her biri kendi alanında örnek teşkil edecek şekilde üretime geçmeyi başaran kadın kooperatifleri; eğitim programları, işbirliği ve tanıtımlarla daha da güçlenecek.

Sivaslı üretken kadınlarımızın oluşturduğu merkez ve ilçe kooperatif temsilcileri, üretim çeşitliliği konusunda bilgi alışverişi yapmak ve işbirlikleri kurmak amacıyla Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sivas Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu personeli ile birlikte Antalya Kadın Kooperatifleri Festivaline inceleme gezisi düzenledi.

Antalya Kepez Belediyesinin kadın kooperatiflerini bir araya getirdiği Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nde Sivas heyeti; el işlemelerinden yöresel ürünlere kadar kadın elinin değdiği birbirinden kıymetli ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. 10 ilden 44 kadın kooperatifinin katıldığı festivalin ilk gününden itibaren kadın ve kooperatifçilik gibi farklı konularda söyleşilere de katılan heyet, halı dokumadan geleneksel keçe çalışmasına, hasır çanta yapımından sıcak cam işletmeciliği ve ahşap baskı gibi birçok çalışmayı deneyimleme fırsatı buldu.

Kadın istihdamının artmasında ve kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili olan kadın kooperatifleri, Sivas merkez ve ilçelerinde de çok sayıda kişiye iş imkanı sunmasının yanında sosyal anlamda da kadınlarımıza önemli fayda sağlıyor.

Ortak hareket etme kültürünün ve birlikte üretmenin bir parçası olan kooperatif sayısının giderek arttığı Sivas'ta, Üreten Kadınlar Akademisi'nin hayata geçmesiyle birlikte üretmeyi hedef edinen girişimci kadınlar; eğitim, danışmanlık ve satış-pazarlama alanlarında da destek alabilecek.

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