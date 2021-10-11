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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkan Vekili Burhan Demirkaynak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eylül ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis üyesi Oğuz Demirkaynak ise 2021 yılı gider bütçesine yapılacak fasıllar arası aktarma işleminin görüşülmesi konusunda bilgi verdi.

Ardından STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Eken, STSO'nun 120. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için komisyon kurulduğunu belirterek, "İnşallah aralık başında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağı bir tören yapacağız. Odamıza yakışır bir tören yaparak 120. yılımızı kutlayacağız." ifadesini kullandı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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