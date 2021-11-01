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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Bektaş köyündeki cinayetin ardından il merkezine gelen ve otobüs terminalinden şehir dışına kaçmaya çalışırken jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan Y.T (28), işlemlerinin ardından Kangal ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bektaş köyü muhtarı E.Y. (35), dün, köyde yaşayan S.K'den (42) haber alınamaması ve telefonuna ulaşılamaması üzerine jandarmaya ihbarda bulunmuş, köyde inceleme yapan jandarma ekipleri, S.K'nin en son aralarında alacak meselesi bulunan Y.T. ile görüldüğünü tespit etmişti.

Kayıp kişinin Y.T'nin kardeşine ait kullanılmayan evde olabileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, S.K'yi evde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulmuştu.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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