Sivas'ta yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir evin yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan kedi yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hatip Mahallesi'nde yaşayan Hakan Alkan (43), sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada evinin yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini duydu.

Sesin betonun içindeki borudan geldiğini fark eden Alkan, kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayınca Zara Belediyesi Temizlik ve Saha Amirliğinden destek istedi.

Eve gelen belediye ekipleri, betonu kırarak tahliye borusuna sıkışmış yavruyu kurtardı.

Sabah evden çıktığı sırada kedinin sesini duyduğunu belirten Hakan Alkan, "Sağa sola bakındım, kediyi bulamadım. Sonradan fark ettim ki evin önüne yaptığımız yağmur suyu tahliye borusuna girmiş ve sıkışmış. Kendi çabalarımla çıkaramayınca ekiplerinden yardım istedim. Onlar da sağ olsun geldiler. Bu minik kuzuyu kurtardık." dedi.

Alkan ailesi sahiplendikleri kediye "Behlül" ismini verdi.