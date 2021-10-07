Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ın Suşehri ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 114,60 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili M.O.B ve O.D gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri