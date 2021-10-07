Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 114,60 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili M.O.B ve O.D gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
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