Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Sivas'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan H.A. ve kızı B.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, gelecek kişiye altın ve paralarını vermelerini istedi.

Paniğe kapılan H.A. ve B.A, evde bulunan 40 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını, kendisini polis olarak tanıtan kişiye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan H.A. ve kızı, polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin K.K. olduğunu tespit etti.

K.K'nın Adana'ya gittiğini belirleyen ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarla şüpheliyi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, mahkemece tutuklandı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Son dakika... BAŞAKŞEHİR'DE ANNESİNE ŞİDDET UYGULAYAN BABASINI ÖLDÜRDÜ

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Edis Müge Anlı Tamer Karadağlı
Spor Cristiano Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta telefonla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:14:15. #1.13#