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Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sivas'ta geçtiğimiz gece Kepenek caddesinde ana su borularının birinin patlaması ile ortaya çıkan sel birçok iş yerini sular altında bırakmıştı. Maddi hasara neden olan selin geliş anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde borunun patlamasının ardından caddenin suyla kaplanması görülüyor. - SİVAS

Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

Son dakika haberleri: Sivas'ta sel böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu
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