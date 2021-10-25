SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA - Haberler
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SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kepenek Caddesi'ni basan ve esnaf dükkanlarına dolan şebeke hattındaki patlama, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

SİVAS (DHA) - Kepenek Caddesi'ni basan ve esnaf dükkanlarına dolan şebeke hattındaki patlama, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Su borusunun patlamasının ardından caddede ilerlemeye başlayan suyun kısa sürede tüm alanı kapladığı ve esnaf dükkanlarına dolduğu görüldü. Önüne kattığını sürükleyen su sonrası olay yerine gelen esnafın şaşkınlığı da görüntülere yansıdı.

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA

SUYUN GELİŞİ GÜVENLİK KEMARASINDA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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