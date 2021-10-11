Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı - Haberler
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Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

B.D. yönetimindeki 58 BE 687 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 58 AAB 987 plakalı otomobil, Emek Mahallesi 21. Sokak'ta çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde sıkışan İ.D. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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