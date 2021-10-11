Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.D. yönetimindeki 58 BE 687 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 58 AAB 987 plakalı otomobil, Emek Mahallesi 21. Sokak'ta çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilde sıkışan İ.D. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.