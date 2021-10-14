Sivas'ta 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' öğrencilere eğitim verdi - Haberler
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Sivas'ta "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilere eğitim verdi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sivas'a geldi.

SİVAS (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sivas'a geldi.

Vali Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine kurulan tırı ziyaret etti.

Uygulamalı olarak trafik eğitimi alan çocuklarla bir araya gelen Ayhan ve Akçay, burada trafik polisleri tarafından verilen dersi dinledi.

"Mobil Trafik Eğitim Tırı"nın yarın akşam saatlerine kadar kentte kalacağı öğrenildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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