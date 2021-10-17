Sivas'ta Mevlit Kandili mesajları

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Mevlit Kandili'nin insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren son peygamber Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirten Ayhan, "Peygamberimizin örnek şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya, getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu çağımıza taşımaya, onun sevgisi etrafında birleşmeye çalışmalıyız. Sivaslı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlid gecesini tebrik ediyor, Rabbimizden bizleri kulluk ve iyilik üzere daim kılmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgin de Mevlit Kandili'nin Hz. Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği gece olduğunu hatırlatarak, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Hz. Muhammed'in hayatı boyunca tüm insanlara merhametle yaklaşmış olduğunu aktaran Rektör Yıldız ise adalet, barış, sevgi, saygı ve kardeşlik gibi duyguların onun telkini ile hayat bulduğunu kaydetti.