Sivas'ta meslek komitesi istişare toplantıları sürüyor - Haberler
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Sivas'ta meslek komitesi istişare toplantıları sürüyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta meslek komitesi istişare toplantıları sürüyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nca (STSO) düzenlenen meslek komitesi istişare toplantıları devam ediyor.

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nca (STSO) düzenlenen meslek komitesi istişare toplantıları devam ediyor.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Mustafa Eken, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, 7. meslek komitesi toplantısına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, üye ziyaretlerinin devam ettiğini, üye sorunlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Üyelerimiz, bizleri sorun ve sıkıntıların çözümü için seçti. Biz de bu konuda verdiğimiz sözü tutuyoruz ve sahadan hiç çekilmeden tüm üyelerimizi ziyaret ediyor, bizlere iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasım ve aralıkta yapılacak çalışmalara da değinen Eken, şunları kaydetti:

"Kasımın üçüncü haftasında TİM Başkanımız İsmail Gülle ile Sivas'ta ihracatçılarımızla toplantı yapmayı planlıyoruz. Onların talep ve beklentilerine dair notlarımızı alıp çalışacağız. Ayrıca aralık ayının ilk haftasında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas'a gelecek. Odamızın 120'nci yılını kutlayacağız."

Sivas'ta meslek komitesi istişare toplantıları sürüyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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