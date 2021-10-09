Sivas'ta Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranı yüzde 70'i geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranı yüzde 70'i geçti

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranı yüzde 70'i geçti

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir doz aşılama oranının yüzde 84, iki doz aşılama oranının ise yüzde 70,4'ü bulduğu bildirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir doz aşılama oranının yüzde 84, iki doz aşılama oranının ise yüzde 70,4'ü bulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı son il koordinasyon toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Ayhan, salgının seyrine göre dönemsel uygulamalarla sosyal hayatın düzenlendiğini ve sağlığı en öncelikli alan olarak gördüklerini belirtti.

Ayhan, aşılama oranlarının artmasıyla salgınla mücadelenin daha etkin yürütüldüğüne dikkati çekerek, "İlimizde bir doz aşılama oranımız yüzde 84, iki doz aşılama oranımızda yüzde 70,4 durumda. Özellikle ikinci doz aşıların tamamlanmasıyla ülke olarak önemli bir toplumsal bağışıklık noktasına ulaşmış olacağız. Vaka durumlarımızı analiz ettiğimizde tedbirlerin birçoğunun gevşetilmesine ve okullarımızda yüz yüze eğitime başlamamıza rağmen çok yüksek oranlarda vaka artışı olmadığını görüyoruz. Bunun nedeni elbette bireysel tedbirler ve en önemlisi aşı." ifadelerini kullandı.

"69 sınıfımızda karantina devam ediyor"

Salgınla mücadeleyle geçen uzun bir aranın ardından kentte ilköğretim ve ortaöğretimde 115 bin 593, yüksek öğretimde ise 48 bin öğrenciyle yüz yüze eğitime başladıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Şimdi eğitim öğretim noktasında sorumluluğumuz daha fazla arttı. Eğitim öğretimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak durumundayız. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 314 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verdik. Bunların 245 tanesinin karantina süreleri doldu, eğitim öğretime tekrar başladık. 69 sınıfımızda karantina devam ediyor."

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranı yüzde 70'i geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 10:16:13. #1.13#