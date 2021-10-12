Sivas'ta korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sivas'ta korkutan yangın

2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden olurken olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

KANGAL, SİVAS (İHA) - 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden olurken olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

Edilen bilgiye göre yangın Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Geçtiğimiz gün saat 22.30 sıralarında M.K.'ya ait 2 katlı evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek diğer odalara sıçradı. Yangını fark eden M.K. annesini ve kızını da alarak evden evden çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan da yangının ardından aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin
Spor Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Mustafa Keser Yemek Tarifleri Mehmet Akif Ersoy Şans Oyunları Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:15:14. #1.13#