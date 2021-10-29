Sivas'ta klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarından "Cumhuriyet Korteji" - Haberler
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Sivas'ta klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarından "Cumhuriyet Korteji"

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarından

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarının katılımıyla kortej düzenlendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarının katılımıyla kortej düzenlendi.

Valilik öncülüğünde Göktürk Motosiklet Kulübü, Sivas Gardaşlık Platformu ile Sivas Vosvos Kulübünün düzenlediği kortej, tarihi Valilik Binası önünden başladı.

Buradan, Türk bayraklarıyla süsledikleri klasik otomobil ve motosikletleriyle yola çıkan korteje Vali Salih Ayhan da eşlik etti.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı güzergahından Hamidiye Kültür Bahçesi'ne kadar devam eden korteje vatandaşlar yol boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Ayhan, Hamidiye Kültür Bahçesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile bu bahçenin 29 Ekim 2021'de vatandaşın hizmetine açılacağını paylaşmıştık. Bugün itibarıyla da bunu gerçekleştirmiş olduk. Cumhuriyet'e eserler kazandırırsak güçlü oluruz. Biz de bugün bu parkı hizmete sokarak Cumhuriyetimizin 98'inci yılına bir hediye vermiş olduk." diye konuştu.

Ayhan, konuşmasının ardından klasik otomobil ve motosiklet tutkunlarıyla Türk bayrağı açtı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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