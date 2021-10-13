SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MAYIS ayında kenevir ekilen iller arasına alınan Sivas'ta, il protokolünün de katıldığı ilk hasat yapıldı.

SİVAS (DHA) - MAYIS ayında kenevir ekilen iller arasına alınan Sivas'ta, il protokolünün de katıldığı ilk hasat yapıldı. Bu yıl 200 dekarda ekim yapıldığını belirten Vali Salih Ayhan "İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az 1000 dekar ekip, daha fazla analiz, AR-GE yapmaya ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız" dedi.

Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü karşısındaki arazide gerçekleştirilen hasat programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, kenevir hasadının Sivas için çok önem arz ettiğini söyledi. 'Üreten çiftçi, gelişen Sivas' vizyonu kapsamında üretim çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, Sivas'ın izinli 20 il arasında yer aldığını hatırlattı.

'EKİM HATTA HASAT TECRÜBEMİZ YOKTU'

Ayhan, şunları söyledi:

"Kenevirin birçok faydası var. Endüstriyel özellikleri olan, katma değeri yüksek bir ürün. İlimizin de toprak yapısına uygun, birçok çeşidinin burada olabileceğini ilk ekimde görmüş olduk. Ekim, bakım hatta hasat tecrübesi yoktu. Çünkü yeni ekim izni alınan bir bitki. Dolayısıyla burada şunu da görmüş olduk ki, hasatla sanayisi de gelişmeye başladı. Yeni makine ve ekipmanlar buna uygun tanzim edilmiş oldu. Bu sene 200 dekarda ekim yapıldı, eksikliklerimizi görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki yıl mümkünse en az 1000 dekar ekip, daha fazla analiz, AR-GE yapmaya ve eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız. Kenevir ekim alanımız Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi'ne ait, burada AR-GE faaliyetleri de yürütülüyor. Sözleşmeli alım yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu bitki; Sivas topraklarında inşallah uzun süre ekilecek. İlimize büyük bir katma değer sağlayacağız."

SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI

SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI

SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI

SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak

 Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu

Üzüm üreticilerini dolandırdığı iddia edilen tüccar hakkında suç duyurusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SİVAS'TA İZİNLİ İLK KENEVİR HASADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:02:27. #1.12#