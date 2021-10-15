Sivas'ta hayırsever kadın cami inşaatına bileziğini bağışlayarak destek oldu - Haberler
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Sivas'ta hayırsever kadın cami inşaatına bileziğini bağışlayarak destek oldu

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta hayırsever kadın cami inşaatına bileziğini bağışlayarak destek oldu

Sivas'ta hayırsever Nazire Yılmaz, şehir meydanında yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi için altın bileziğini bağışladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta hayırsever Nazire Yılmaz, şehir meydanında yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi için altın bileziğini bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 20 Temmuz'da temeli atılarak inşasına başlanan, 17 bin metrekare alanda, aynı anda 2 bin 400 kişinin namaz kılabileceği cami ve külliyeye hayırsever vatandaşların desteği sürüyor.

Kentte yaşayan Nazire Yılmaz da altın bileziğini cami inşaatı için bağışladı.

Yılmaz'ın bağışladığı bileziğini evine giderek teslim alan Vali Salih Ayhan, tüm bağışların çok kıymetli olduğunu, hayırseverlerin el birliğiyle caminin inşaatının tamamlanacağını belirtti.

Sivas için bir eser kazandırdıklarını kaydeden Ayhan, caminin kaba inşaatının 3 ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Ayhan, şehrin ortasında yer alan Merkez Cami ve Külliyesi'nin kentteki en nitelikli, mimarisi düzgün eser olacağını vurgulayarak, "Bütün Sivaslıların hayrıyla yapılıyor. Gerçekten çok da bereketli. Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin çok desteği oldu. İnşallah 2023 yılında hizmete açacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a bağışından dolayı teşekkür eden Ayhan, "Hayırlar bizim için kıymetli, çok da bereketli oluyor. İnsanlar gördükçe daha çok desteği oluyor. Az çok demiyoruz, bir tuğla da olsa bizim için kıymetli. Anadolu insanı milli mücadelede bu duyguya sahipti. Altınını, çorabını, her şeyini bu ülke için verdi. Şimdi bu ülkenin ezeli ve ebedi olması için de hala altınını ve bileziğini veriyor. Aynı anlayış ve aynı hassasiyet devam ediyor. Bizi var eden de bu paylaşma duygusu. Rabb'im hayrınızı kabul etsin." açıklamasında bulundu.

Sivas'ta hayırsever kadın cami inşaatına bileziğini bağışlayarak destek oldu

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta hayırsever kadın cami inşaatına bileziğini bağışlayarak destek oldu - Haberler
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