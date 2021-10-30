Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı - Haberler
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Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Sonbaharın renklerinin hakim olduğu geçitte kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntü oluştu.

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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