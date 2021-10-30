Sivas'ta Geminbeli Geçidi'ne kar yağdı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde Kar yağışı etkili oldu.
Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Sonbaharın renklerinin hakim olduğu geçitte kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntü oluştu.