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Sivas'ta geliştirilen "insansız araç" ile su altının keşfedilmesi hedefleniyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta geliştirilen

Sivas'ta bir grup akademisyen ve üniversite öğrencisince geliştirilen, 200 metre derinliğe kadar inebilen, tam otonom ve manuel hareket kabiliyetine sahip insansız su altı aracının, keşiflerde kullanılması planlanıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup akademisyen ve üniversite öğrencisince geliştirilen, 200 metre derinliğe kadar inebilen, tam otonom ve manuel hareket kabiliyetine sahip insansız su altı aracının, keşiflerde kullanılması planlanıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Atıcı ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre Öksüz, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST 2021) İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılabilmek için Aralık 2020'de SCÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla 10 kişilik takım kurdu.

SCÜ Mühendislik Fakültesi laboratuvarında 3D teknolojisi kullanarak yaklaşık 10 ay çalışan ekip, yüksek hidrodinamik yapıya sahip özgün tasarımıyla dikkati çeken insansız su altı aracı geliştirdi.

TEKNOFEST 2021'de 140 katılımcı arasından 7. olan aracın özellikle su altı keşiflerinde kullanılması hedefleniyor.

Akademisyenlerden Öksüz, AA muhabirine, aracın üretim ve test aşamalarını SCÜ bünyesindeki laboratuvarda yaptıklarını söyledi.

Aracın tam otonom hareket kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Öksüz, "Manuel olarak da 200 metre derine inebiliyor. Özellikle suyun altında yapılacak keşiflerde kullanılabilir. Su altı dünyasının haritalandırılmasında, su altı sistemlerinin tamir ve tadilat işlemleri ile savunma sanayisinde rahatlıkla görev yapabilir." diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Atıcı ise takımın, 1 yıla yakın sürede gece gündüz demeden çalışarak geliştirdiği aracın, su altı arama-kurtarma, mayın tespiti ve imha ile su altı taarruz görevlerinde de kullanılabileceğine dikkati çekti.

TEKNOFEST 2021'de büyük ilgi gördüklerini anlatan Atıcı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, geliştirdikleri insansız su altı aracının üzerine imzasını atarak takımı gururlandırdığını aktardı.

SCÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Beyza Nur Demirkoparan da aracın yüksek hidrodinamik yapısı sayesinde su altında çok hızlı hareket edebildiğini dile getirerek, "Aracımızın elektronik aksamları, dizaynı, yazılımı tamamen yerli ve özgün. Tasarımda ayrıca 3D teknolojisi kullandık. Yaklaşık 65 işlemden sonra tasarım en son halini aldı." ifadelerini kullandı.

Aracın, içine entegre edilen yapay zeka algoritmaları sayesinde üzerinde bulunan kameralardan aldığı görüntüleri işleyerek otonom hareket edebildiğine dikkati çeken Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mert Sefa Akgün ise üzerindeki sonar cihazıyla da bulunduğu konumdan 150 metreye kadar bir alanı haritalandırdığını söyledi.

Sivas'ta geliştirilen insansız araç ile su altının keşfedilmesi hedefleniyor

Sivas'ta geliştirilen insansız araç ile su altının keşfedilmesi hedefleniyor

Sivas'ta geliştirilen insansız araç ile su altının keşfedilmesi hedefleniyor

Sivas'ta geliştirilen insansız araç ile su altının keşfedilmesi hedefleniyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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