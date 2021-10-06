Sivas'ta eylül ayında aranan 61 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sivas'ta eylül ayında aranan 61 şüpheli yakalandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta eylül ayında aranan 61 şüpheli yakalandı

Sivas'ta eylül ayındaki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 61 zanlı yakalandı, bunlardan 46'sı cezaevine gönderildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta eylül ayındaki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 61 zanlı yakalandı, bunlardan 46'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Geçen ay gerçekleştirilen çalışmalarda, "kasten yaralama, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" gibi çeşitli suçlarından haklarında arama kararı bulunan 61 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46'sı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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