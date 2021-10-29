Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanele kaldırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanele kaldırıldı.

Suat Mırık (36) idaresindeki 55 ABT 78 plakalı kamyonet, Tuğladağı mahallesi girişinde, Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun kenarına devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan Okan Güven (42), Vedat (45) ve Ferhat Can (47) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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