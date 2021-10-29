Sivas'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanele kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanele kaldırıldı.
Suat Mırık (36) idaresindeki 55 ABT 78 plakalı kamyonet, Tuğladağı mahallesi girişinde, Koyulhisar-Mesudiye kara yolunun kenarına devrildi.
Kazada, kamyonette bulunan Okan Güven (42), Vedat (45) ve Ferhat Can (47) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.