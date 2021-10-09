Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilen 1'i çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta 4 katlı bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilen 1'i çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Tuzlugöl Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın kapalı garajında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında garajı saran duman, kısa sürede binanın içini de kapladı.

Durumu fark eden apartman sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilen Mukadder ve oğlu Arda Demir kaldırıldığı hastane, ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise apartmanın önünde bekleyen ambulansta tedavi altına alındı.

Dumandan etkilenen 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta bir apartmanın garajında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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