Sivas'ta beton saksıya ayağı sıkışan köpek kurtarıldı

Sivas'ta kaldırımın yanındaki beton saksıya ayağı sıkışan köpeğin yardımına polis ekipleri, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Valilik ziyareti sırasında binanın önünde dolaşan sahipsiz bir köpeğin ayağı beton saksıya sıkıştı.

Bu sırada Yıldırım'ın haber takibini yapan basın mensupları ve görevli polisler, köpekten gelen sesler üzerine beton saksının başında toplandı.

Çevredekilerin desteğiyle beton saksı yerinden oynatılarak köpeğin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bir süre polis ekiplerinin yanından ayrılmayan köpeğe basın mensupları su içirdi.