Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan'dan İstanbul'a seyreden Mehmet Şengül (76) yönetimindeki 34 HU 1567 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Yeşilyazı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Güleser Şengül (77) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
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