Sivas'ta ATV devrildi: 1 ölü
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
YILDIZELİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Abdullah Akdağ (81) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, ilçeye bağlı Akpınarbeleni ile Yavu köyleri arasında şarampole devrildi.
Aracın altında kalan Akdağ olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın cenazesini Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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