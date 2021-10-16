Sivas'ta arazide bulunan yaralı kartal tedaviye alınacak - Haberler
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Sivas'ta arazide bulunan yaralı kartal tedaviye alınacak

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta arazide bulunan yaralı kartal tedaviye alınacak

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaşın arazide bulduğu yaralı yavru kartalın tedavi altına alınacağı öğrenildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir vatandaşın arazide bulduğu yaralı yavru kartalın tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Yukarıkale Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tuğrul Ergüzel, bahçesinde ayağından yaralı yavru kartal buldu.

Ergüzel, kartalı yakalayarak evine götürdü ve durumu Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin ilçeye giderek yavru kartalı teslim alıp tedavi edecekleri öğrenildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta arazide bulunan yaralı kartal tedaviye alınacak - Haberler
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