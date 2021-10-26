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Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta Eylül sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 169 bin 918 olarak açıklandı. Araçların 89 bin 45'ini otomobil, 34 bin 63'ünü traktör, 27 bin 353'ünü kamyonet, 8 bin 227'sini motosiklet, 6 bin 277'sini kamyon, 3 bin 111'ini minibüs, bin 272'sini otobüs, 570'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 730 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Eylül ayında 5 bin 730 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 857'sini otomobil, 141'ini minibüs, 34'ünü otobüs, 839'unu kamyonet, 122'sini kamyon, 113'ünü motosiklet, 13'ünü özel amaçlı araçlar, 611'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

Sivas'ta araç sayısı 170 bine dayandı

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