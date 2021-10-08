Sivas'ta 69 sınıfta Covid-19 karantinası uygulanıyor - Haberler
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Sivas'ta 69 sınıfta Covid-19 karantinası uygulanıyor

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Sivas'ta 69 sınıfta Covid-19 karantinası uygulanıyor

Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Toplantısı ve İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında düzenlenen toplantıda koordinasyon gerektiren hususlar ele alındı.

Konuşmasında Covid-19 salgınına önemli bir yer ayıran Vali Ayhan; "Birinci önceliğimiz salgınla mücadele. İkinci önceliğimiz buna paralel bir şekilde eğitim ve öğretim. Uzun bir aranın ardından hem ilköğretimde hem ortaöğretimde toplam 115 bin 593 öğrencimizle hem de yükseköğretimde yaklaşık 48 bin öğrencimizle yüz yüze eğitime başlandı. Eğitim öğretim noktasında sorumluluğumuzun çok daha fazla arttığı aşikardır. Eğitim öğretimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak durumundayız. Hiçbir okulumuz kapalı değil. Bizim il genelinde 6 bin 500 dersliğimiz var. 6 bin 500 derslikten sadece 314 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Bunların 245'inin karantina süreleri doldu. Şu an sadece 69 sınıfımızda karantina uygulaması devam etmekte. Orana baktığımızda çok düşük bir rakam olduğu görülmektedir" dedi.

Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların müdürleri yürüttükleri çalışmalara ilişkin brifing verdi. Koordinasyon gerektiren konuların masaya yatırılmasının ardından toplantı sona erdi.

(Fatih Tabur-İHA)

Sivas'ta 69 sınıfta Covid-19 karantinası uygulanıyor

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