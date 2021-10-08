SİVAS (İHA) - STSO Başkanı Mustafa Eken Sivas Sebze Halinde kalıcı çözüm üretildiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas Belediyesi tarafından üzeri kapatılarak yenilenen Perakende Sebze Hal'ini ziyaret etti. Hal içerisinde incelemelerde bulunan Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Oda üyeleri ve esnaflarla görüşerek talep ve beklentilerini dinledi.

Sivas'ta çözülemeyen sorunların başında Perakende Sebze Hal'inin geldiğini dile getiren Başkan Mustafa Eken, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibi sağ olsunlar buradaki sorunu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Sebze halinin üzeri kapatıldı ve esnaflarımız şehre yakışır bir şekilde işlerini yapıyor. Bu anlamda bugüne kadar yapılamayan Sebze Hal'inin üzerini kapatan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Esnafların bazı isteklerinin olduğunu dile getiren Başkan Eken, "Bu talepleri not aldık. Salı günü Yönetim Kurulu Toplantımıza katılacak olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ileteceğiz. Belediyemizle, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak koordineli ve istişareli çalışmalar yürütüyoruz. Başkanımız özellikle üyelerimizin talep ve beklentilerine hassasiyet gösteriyor. Bu nedenle de kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS