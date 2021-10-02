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Sivas'ın Zara ilçesinde traktör denetimi yapıldı

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Sivas'ın Zara ilçesinde traktör denetimi yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde traktörler denetlendi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde traktörler denetlendi.

Tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını aza indirgemek amacıyla ilçeye bağlı trafik kontrol noktalarında Bölge Trafik ekipleri tarafından traktörlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kara yollarında yapılan denetimlerde, traktör ışık donanımları, römork arka işaret levhaları, reflektörler, flaşörlü döner uyarı lambalarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör denetimi yapıldı

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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