Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

SİVAS (AA) - Sivas'ın yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu.

Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi.

Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.

Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.