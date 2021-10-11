Sivas'ın saklı güzellikleri keşfediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ın saklı güzellikleri keşfediliyor

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın saklı güzellikleri keşfediliyor

"Sivas'ı keşfet" parolasıyla belli aralıklarla yapılan ve il protokolünün de katıldığı doğa yürüyüşleri kapsamında şehrin doğal güzellikleri tanıtılıyor.

SİVAS (AA) - " Sivas'ı keşfet" parolasıyla belli aralıklarla yapılan ve il protokolünün de katıldığı doğa yürüyüşleri kapsamında şehrin doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve doğaseverlerin katılımıyla her mevsim bambaşka güzelliğe bürünen Yıldız Dağı Ormanları'nda 7 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yusufoğlan köyünden başlayan yürüyüş, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kadar sonbaharın eşsiz güzellikleri arasında devam etti. Yaklaşık 7 kilometrelik parkurda sonbaharın tüm renkleri göz kamaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, şehrin güzelliklerini tanıtmak için faaliyetlere devam edileceğini belirterek, "Herkesi, Sivas'ın muhteşem doğasını keşfetmeye davet ediyoruz. Doğal güzellikleriyle insanın içini ferahlatan Sivas'ın her köşesi bambaşka bir güzelliğe sahip." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın çok geniş bir coğrafyayı ve birçok iklimsel özellikleri içinde barındırdığını vurgulayan Ayhan, "Sahip olduğumuz doğal güzelliklerimizi hem kamuoyuyla paylaşmak hem oksijen depolamak hem de spor yapmak amacıyla mesai arkadaşlarımız ve doğaseverlerle doğadayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen yürüyüş etkinlikleri, her yaştan doğaseverin ilgisini çekiyor. Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gökyüzüne doğru uzanan çam ormanlarından göl kenarlarına, akarsulardan kanyonlara, vadilerden ovalara, ormanlardan çeşit çeşit bitki ve muazzam manzara eşliğinde Sivas'ın büyük coğrafyasını tanımayı ve tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında il genelinde birçok yürüyüş rotası bulunuyor.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Mesut Özil Ozan Tufan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hasan Doğan Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ın saklı güzellikleri keşfediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:20:25. #1.12#