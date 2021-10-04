Sivas'ın Eylül ayı narkotik bilançosu

SİVAS (İHA) - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda uyuşturucuya bağlı suçlar kapsamında 94 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 3 kilo 351 gram esrar, 238 kök Hint keneviri, 419 gram bonzai, 4 tabanca, 319 sentetik hap ve 113 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ya bağlı suçlar kapsamında 94 kişi hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

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