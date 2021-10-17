Sivas Hizmet Vakfı'nın 17. Genel Kurulu Yapıldı

SİVAS (Habermetre) - Sivas'a hizmet etmek, ilimizin ekonomik, sosyal ve kültürel turizmine katkı sağlamak amacıyla 1987 yılında dönemin valisi merhum Lütfi Fikret Tuncel tarafından kurulan Sivas Hizmet Vakfının 17. Genel Kurulu yapıldı.

Sivas Hizmet Vakfı'nın 17. Olağan Genel Kurulu, Sivas İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 40 üyenin katılım sağladığı toplantıda Sivas Hizmet Vakfı yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Salih Ayhan, Sivas Hizmet Vakfı'nın yaptığı çalışmalara değinerek "Görev yaptığımız son üç yıl içerisinde önceliğimiz insanımıza özellikle öğrencilerimize ve haliyle Sivas'a hizmet etmeye yönelik faaliyetlerdir. Ailesi Sivas'ta ikamet eden lisans öğrencilerimize her yıl 1000-1500 civarında öğrencimize burs vererek katkı sağlamaktayız. Beş yıldır devam eden bu faaliyetimizi, inşallah bu sene de bağış sever iş insanlarımızın ve sizlerin katkısıyla devam ettireceğiz" dedi.

Öğrencilere Yönelik Projeler Devam Ediyor

Öğrencilere yönelik olarak yürütülmekte olan iki ayrı projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Ayhan, "Bunlar 'Tut Elimden Projesi' ve 'Genç Mucitler Projesi'dir. Her hangi bir dalda yetenekli ve başarılı olan lise ve üniversite öğrencilerimizden kabiliyetleri olanların ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve giderleri talepleri halinde karşılamaktır. Teknofest'e katılan, bir donanım icat etmek isteyen genç yeteneklerimizin taleplerini karşılıyor, onları destekliyoruz. Sivas Hizmet Vakfı gibi etkin kişilerin görev aldığı köklü bir vakfın daha nice yıllar daha kapsamlı hizmetler yapması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle vakfın ekonomik olarak güçlendirilmesi, hizmetlerin devamlılığını ve kalitesini artıracaktır. Vakfımızın her mütevelli üyesinin bu doğrultuda çaba sarf edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vakıf, mütevelli heyeti üyeleri sahip çıktığı, güçlendirdiği sürece güçlü olacak, güç de hizmete dönüşecektir. Bu düşüncelerle vakfımızın olağan genel kurulunu açıyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Salih Ayhan'ın konuşmasının ardından 2019-2020-2021 yılları Denetim, Bilanço ve Faaliyet Raporları okundu. Genel Kurulda boşalan Mütevelli Heyet Üyeliklerine yeni üyelerin seçimi ile Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllığına seçimi yapıldı. Genel Kurulda İstanbul, Mersin ve Bursa Şube Başkanları da konuşma yaparak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dilek ve temenni konuşmalarının ardından Sivas Hizmet Vakfı'nın 17. Genel Kurulu sona erdi.

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