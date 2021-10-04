SİVAS HEYETİ PARİS'TEN OLUMLU İZLENİMLERLE DÖNDÜ...

SİVAS (Habermetre) - Belediyemiz ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı heyeti, Sivas'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında yapmış olduğu başvurusu ile ilgili bazı temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti.

Belediye Başkan Yardımcımız Bekir Sıtkı Eminoğlu öncülüğündeki Başkent Paris ziyaretine; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Sivas İl Koordinatörü Yunus Emre Şeker ve Sivas Belediyesi Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ahmet Turan Bozpolat katıldı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras'ın Korunması Sözleşmesi Genel Sekreteri Tim Curtis Başkanlığı'ndaki konseye başvuru ile ilgili sunum yapan Sivas heyeti, şehrimizi ve müzik kültürümüzü anlatan bir de kısa film gösterimi gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra, Türkiye Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer ve Temsilci Yardımcısı Danışman Elif Okutucu ile bir araya gelerek başvuru süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan ziyaretler ve temasların, Sivas'ın UNESCO Yaratıcı Şehir Ağına adaylığını olumlu yönde etkileyeceği ifade edilerek projenin uluslararası arenada Fransa Büyükelçiliğimiz tarafından destekleneceği bildirildi.

Oluşturma Tarihi : 04 Ekim, 2021

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