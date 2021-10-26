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Sivas dün gece dondu

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Sivas dün gece dondu Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle otomobillerin camları buz tuttu Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle otomobillerin camları buz tuttu.

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SİVAS (İHA) - Sivas dün gece dondu

Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle otomobillerin camları buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle otomobillerin camları buz tuttu.

Kış aylarının çetin geçtiği Sivas'ta dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Havanın adeta buz kestiği şehir, soğuğa teslim oldu. İşe gitmek için otomobilinin yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücüler kredi kartı gibi malzemelerle otomobillerinin camlarını temizledi.

Sivas dün gece dondu

Sivas dün gece dondu

Sivas dün gece dondu

Sivas dün gece dondu
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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